Тежки природни явления носят пълен обрат на времето

Днес облачността ще бъде значителна, а валежите ще обхванат голяма част от страната. От запад на изток ще преминат краткотрайни, временно интензивни дъждове, на места със гръмотевици и значителни количества, особено в южните и източните райони. Ще духа умерен юг-югозападен вятър, който в Източна България и в районите край северните планински склонове ще бъде силен и поривист. По-късно през деня вятърът ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и ще започне нахлуване на по-студен въздух, при максимални температури между 12° и 17°, в София около 13°.

В планините - дъжд, по високото сняг

Над планините ще се задържи облачно време със краткотрайни, интензивни валежи от дъжд и на места гръмотевици. В Рило-Родопския масив и в Западна Стара планина над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. Вятърът ще е силен, по билата бурен, от юг-югозапад, а след обяд ще се ориентира от запад. Температурите ще достигат около 6° на 1200 метра и около 1° на 2000 метра.

По Черноморието - валежи и усилване на вятъра

Край морето също ще бъде облачно със краткотрайни, следобед временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни и придружени със гръмотевици. Ще духа умерен югоизточен вятър, който след обяд ще се усили и ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са между 12° и 17°, морската вода ще бъде 5°-7°, а вълнението на морето - 2-3 бала.

В понеделник - отслабване, после нова вълна валежи

В началото на деня в много райони валежите временно ще отслабнат и ще спрат, но към края на понеделника отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът постепенно ще преминава в сняг, с изключение на крайните южни части на страната. Вятърът ще отслабне за кратко и ще се ориентира от югоизток, а след обяд ще се усили от северозапад. Минималните температури ще са между 0° и 5°, максималните между 3° и 8°, в южните райони до 10°-12°.

Вторник и сряда - студ и снежна покривка

Във вторник в по-голямата част от страната, без източните и южните райони, ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. Вятърът ще бъде от север, умерен и временно силен, като със него ще продължи нахлуването на студен въздух. Температурите ще се понижат значително и ще останат близки до нулата почти без денонощен ход.

В сряда валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина облачността ще се разкъсва и на много места ще намалява до предимно слънчево време, но ще остане ветровито.

Към края на седмицата - ново затопляне, после пак валежи

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югозапад, като в Източна България и северно от планините ще се усили. Очаква се предимно слънчево време със временни увеличения на облачността. Дневните температури ще се повишат значително и ще бъдат между 7° и 12°.

В петък от запад бързо ще се заоблачи и след обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат страната. В планините над 1000 метра ще вали сняг. В западната половина вятърът ще се ориентира от северозапад и отново ще започне нахлуване на студен въздух, като до вечерта снежната граница ще се понижи до 400-500 метра. В Източна България ще остане топло със максимални температури до 15°-17° при умерен и временно силен юг-югозападен вятър.

В събота застудяването ще обхване цялата страна. Дъждът почти навсякъде ще премине в сняг, валежите ще бъдат значителни, а температурите отново ще се понижат осезаемо.

