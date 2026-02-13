Проф. Рачев хвърли най-противоречивата прогноза за времето

Мокри, но сравнително топли почивни дни ни очакват, а от понеделник времето ще поеме към захлаждане. Това коментира по бТВ климатологът проф. Георги Рачев, който описа предстоящите дни като типични за февруари - с резки температурни колебания и честа смяна на атмосферните сценарии. По думите му максималните температури в събота и неделя ще надхвърлят 10 градуса, на места ще стигнат 14-15, а в началото на новата седмица ще има осезаем спад.

Празничният 14 февруари също ще бъде по-скоро влажен. „По обед ще става за разходки, но си носете едно чадърче“, посъветва проф. Рачев. Той подчерта, че Балканите ще бъдат сред най-топлите райони в Южна Европа в този ден, въпреки очакваните валежи.

В София през уикенда термометрите ще показват около 13 градуса, а в Пловдив - до 15-16. Във Велико Търново температурите ще достигнат около 13 градуса, докато в Плевен събота и неделя ще са влажни и дъждовни, а понеделник и вторник ще донесат по-студено време. По морето, особено във Варна, се очакват по-съществени валежи и дъждовна обстановка.

В планините първоначално ще вали дъжд, който впоследствие ще премине в сняг. В Пампорово валежите ще започнат още в неделя, а в Боровец по-интензивни снеговалежи се очакват от понеделник до сряда. Възможни са и снежинки в Североизточна България и по Северното Черноморие, макар прогнозата там да е по-несигурна.

Причината за динамичното време са поредицата средиземноморски циклони, които засягат Балканите. В момента регионът е под влиянието на шести подобен циклон, а системи като „Улрике 2“, Тамара и Вивиан носят сериозни валежи в Турция и Гърция, където на места количествата достигат 100-150 литра на квадратен метър за денонощие. Язовирите по каскадата Арда вече преливат, отбеляза проф. Рачев.

С усмивка той допълни и любопитен факт - срещу 300-500 евро всеки може да кръсти циклон или антициклон на името на любим човек чрез германската метеорологична служба, макар имената да са резервирани месеци напред. В обобщение климатологът предупреди, че до края на февруари ще има „голям дисонанс“ - редуване на по-топли и по-студени периоди, като цялата следваща седмица ще бъде по-хладна от предстоящия уикенд.

