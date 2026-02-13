Фатален инцидент затвори главния път Русе-Велико Търново

Тежкотоварен автомобил блъсна и уби пешеходка в района на село Петко Каравелово. Инцидентът е станал около 06:00 часа тази сутрин на главния път Велико Търново-Русе, съобщиха от полицията. По първоначални данни камион с румънска регистрация е ударил жената, която е починала на място. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.

На местопроизшествието се извършва оглед, а движението по отсечката е временно преустановено. Образувано е досъдебно производство, като се разпитват свидетели и се изяснява дали пешеходката е пресичала неправилно или се е движела по пътното платно. Водачът на товарния автомобил ще бъде тестван за алкохол и наркотици.

Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути, като от полицията призовават шофьорите да карат внимателно и да следят указанията на пътните служби.

