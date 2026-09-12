Фатален инцидент затвори главния път Русе-Велико Търново
Пешеходка загина след удар от товарен камион
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Пешеходка загина след удар от товарен камион
Бурните води на река Искър във вчерашния ден подкопаха брега и предизвикаха срутването на голяма земна маса
Отново каруца на пътя предизвика тежка катастрофа в Старозагорско и смъртта на 24-годишен младежи
Вече има подписан Акт 16 и разрешение за ползване, съобщават от АПИ
Плевен. Река е заляла главния път за Плевен на входа на село Румянцево. Това съобщи БНР и уточни, че по отсечката продължават да преминават коли, коет...
Обходният маршрут от Плевен за София е през селата Горни Дъбник - Садовец - Ракита - Радомирци - път I-3 и обратно.