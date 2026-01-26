Бащата на Сияна взриви мрежата: Камион лети с 86 км/ч без нито една камера!

Бащата на трагично загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов, публикува остър пост във Фейсбук, в който отправи тежки обвинения за липса на контрол и бездействие на институциите след пореден смъртен инцидент с дете на пътя. По думите му камионът, причинил катастрофата в Прохода на Републиката, се е движил със 86 км/ч при ограничение 50 км/ч.

Попов подчертава, че в „участъка на смъртта“ няма нито една камера на МВР, въпреки че във фонда за пътна безопасност има 270 млн. евро. „Да - 270 милиона евро, а там няма нито една камера, докато хора загиват всеки ден“, пише той и поставя въпроса къде отиват средствата, събирани от глоби.

В публикацията си бащата на Сияна отхвърля тезите, че пътната инфраструктура е причина за трагедията, като посочва, че асфалтът и пътят са в идеално състояние, а поставянето на колчета е невъзможно заради зимното поддържане. Според него дори подобни съоръжения не биха могли да спрат 40-тонен камион, движещ се с 36 км/ч над ограничението.

Попов настоява обществото да види щетите по камиона и по лекия автомобил, в който е загинало 9-годишно момченце, за да стане ясно за мащаба на удара. „Дано тогава разберете за какво говоря“, пише той, като отново акцентира върху липсата на ефективен контрол.

В края на поста си Николай Попов заявява, че от години повтаря едно и също - контрол върху тежките камиони няма, а вместо затягане на мерките те са получили „бонус“ чрез увеличение на максималната скорост. По думите му никой не поема отговорност, а институциите дори не отговарят на опитите за контакт.

