Бащата на Сияна със смразяващи разкрития за тираджията, прегазил двете деца (СНИМКИ)

Смразяващи разкрития за тираджията, който направи зловеща катастрофа на "Тракия" и прегази две деца, направи бащата на Сияна Николай Попов. Той разпро...