"Сияние" на Николай Попов – новата гражданска енергия за справедливост, държавност и човешко достойнство

Гражданско сдружение „Сияние“ възниква като силен обществен отговор на усещането за безнаказаност и институционално бездействие. Създадено е от Николай Попов – баща на 12-годишната Сияна, загинала при тежък пътен инцидент. Трагедията потресе цялото общество и хиляди излязоха на площадите в подкрепа на един баща.

Движението обаче не се фокусира само върху личната трагедия, а я превръща в общонационална кауза.

Една седмица преди изборите Сияние вече е на прага на влизането в парламента, което се потвърждава и от всички проучвания досега, като социолозите подчертават, че обичайно новите проекти имат „скрита“ подкрепа, която не се улавя от допитванията.

За кратко време движението се превърна в символ на хора, които отказват да приемат, че човешкият живот може да бъде обезценен от бавна, неефективна и непрозрачна система.

Силата на „Сияние“ идва от неговата автентичност

Това не е поредният политически проект, а гражданско обединение, родено от реална болка и дълбока нужда от промяна. Хиляди хора се присъединиха към инициативата още в първите дни, виждайки в нея надежда за държава, в която законът важи за всички, а институциите носят своята отговорност.

Движението формулира ясни приоритети: върховенство на правото, осъвременяване на законодателството, модерна пътна безопасност, прозрачност в работата на институциите, борба с корупцията, качествено здравеопазване и борба с всички форми на насилие – домашно, сред подрастващите и срещу животните.

Всички предложения на гражданското движение са конкретни, като отчитат недъзите на правосъдната ни система от най-ниското ниво и включват закони, върху които партиите не поставят акцент.

В тази връзка Николай Попов многократно се обяви за закон за вещите лица, чиито експертизи в голяма степен предопределят хода на делата, реална гражданска квота във ВСС и отваряне на дебата за изцяло премахване на статута главен прокурор.

Сред законодателните инициативи са

пълнен преглед и актуализиране на Наказателния кодекс и НПК

Тези стълбове очертават визия за държава, в която човешкото достойнство е водещ принцип, а не пожелание.

"Сияние“ се отличава и с категоричния отказ от задкулисни договорки. Още в началото на предизборната кампания Николай Попов и съмишлениците му подписаха нотариално заверена декларация, че няма да подкрепят управление на ГЕРБ и ДПС.

За своите призиви за прозрачност екипът на "Сияние" даде личен пример, като публикува даренията за кампанията си своевременно, без да чакат те да бъдат публикувани от Сметната палата.

Екипът на Сияние обединява експерти, активни граждани и семейства, загубили близки – хора, които имат личен мотив да настояват за промяна, но и такива, които с професионалната си дейност са доказали, че не се поддават на натиск.

Макар и създадено от лични човешки трагедии, "Сияние" има амбицията да носи надеждата, че гражданите могат да бъдат двигател на истинска държавност, когато се обединят около справедливостта. Можете да подкрепите Сияние на предстоящите избори с номер 20 в бюлетината. Повече информация за движението може да откриете на siyanie.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com