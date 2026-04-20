ЦИК при 97,52%: ГЕРБ увеличава аванса си пред ПП-ДБ

Централната избирателна комисия публикува нови междинни резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 97,52% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Данните затвърждават убедителната преднина на Прогресивна България, но показват и по-ясна развръзка в битката за второто място. ГЕРБ-СДС вече стои по-стабилно пред ПП-ДБ. При тази картина следващият парламент се очертава да бъде съставен от пет политически сили.

Прогресивна България - 44,72%

ГЕРБ-СДС - 13,39%

ПП-ДБ - 12,81%

ДПС - 6,75%

Възраждане - 4,30%

МЕЧ - 3,25%

Величие - 3,13%

БСП-Обединена левица - 2,99%

Сияние - 2,92%

АПС - 1,46%

Има такъв народ - 0,74%

С тези резултати над 4-процентната бариера засега остават пет формации - Прогресивна България, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС и Възраждане. Всички останали партии и коалиции остават извън парламента към този етап от преброяването.

Разликата между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ е 0,58 процентни пункта, което показва, че второто място вече се накланя по-осезаемо в полза на партията на Бойко Борисов. В същото време дистанцията между първата политическа сила и всички останали остава огромна - над 31 процентни пункта спрямо втория.

Под бариерата най-близо засега са МЕЧ с 3,25 процента и Величие с 3,13 процента, но и двете формации остават на видима дистанция от нужното за влизане в Народното събрание. БСП-Обединена левица е с 2,99 процента и също не успява да се доближи достатъчно до прага.

Очаква се окончателната картина да бъде потвърдена след пълната обработка на протоколите, но при тези данни сериозен обрат изглежда все по-малко вероятен.

