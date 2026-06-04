Общество

Министър Шишков с извънреден ход за незаконния град

Предстои проверка във ВиК Варна

Министър Шишков с извънреден ход за незаконния град
Снимка: БТА
04 юни 26 | 13:27
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Агенция Стандарт

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВиК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността "Баба Алино" край града.

Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка във "Български ВиК холдинг". Шишков напомни, че в момента текат проверки в Община Варна.

В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията.

Във връзка със събарянето на незаконни строежи в селището министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, допълвайки, че в момента там ще се събарят огради, защото горска територия няма право да бъде заградена, предаде БТА.

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Автор Агенция Стандарт

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2 Коментара
ринго
преди 1 ден

Решението -СЪБАРЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРАТА!Чуцденците да си ходят,стига сме ги издържали!Сега очакваме ЕС да ни задължи с тъмни емигранти!

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прехвърляне на топката
преди 23 часа

И новото управление явно няма намерение да приложи закона! Иначе, там щеше да е пълно с полиция, жандармерия и всички шефове на корумпираните държавни и общински агенции - арестувани, а документите иззети!

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