МВР с разкрития за арестите във Варна

Властите дадоха брифинг във връзка с акцията на полицията в район "Приморски" в морската столица.

"В хода на операцията в рамките на вчерашния ден установихме и задържахме 25 лица, за които имаме данни, че са извършители на различен туп престъпления. От 25-те човека, които задържахме, за петима мога да кажа, че имат определени длъжности в общинската администрация, и по конкретно в кметство район "Приморски", и 20 собственика на незаконни, според мен, имоти, на територията на град Варна, които чрез т.нар. удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и впоследствие чрез действия, според мен неправомерни, на общински служители, същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават по силата това удостоверение. Това са жилищни сгради, предимно къщи, с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора", коментира пред журналисти изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

От Районната прокуратура-Варна уточниха, че към момента по делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем. Досъдебните производства са общо шест.

Извършени са претърсвания и изземвания, посочи Любомир Николов, като обясни и каква е връзката с "Баба Алино": "На територията на този незаконен град има извършени действия по узаконяване на имоти там, които също са извършени с удостоверения за търпимост. Няма задържан районен архитект, всички са служители на район "Приморски" и са отговаряли за тази процедура". Той допълни, че проверяваният от разследващите период е от 2019 до 2023 година.

"Всички операции, които провеждаме и ще продължим да провеждаме, са във връзка със споделени обстоятелства от Олег Невзоров, проведени са оперативни беседи с него. Стартираме полицейски операции, такива ще бъдат извършвани на територията на други кметства във Варна, ако се установят престъпления", посочи Николов.

"Когато кметовете на кметства установят нередности в подаването на документи, трябва да са подателите на сигнала към нас, в това се осъществяват и техните функции по длъжностна характеристика, а не ние да обследваме техните документи, които те е следвало да проверят", обясни Николов.

В отговор на въпрос дали общинските служители са издавали удостоверенията за търпимости срещу подкуп, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР попита: "Според вас какъв е мотивът да ги узаконят?".

"Нашите основателни подозрения са точно в тази посока", добави Любомир Николов.

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