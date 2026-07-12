Румен Миланов с нови разкрития за украинския бос Невзоров, насмете Асен Василев

Нови разкрития за украинския бос Олег Невзоров, собственик на корпорация КУБ, която вдигна незаконния град в Баба Алино, направи депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов.

"Бившият председател на ДАНС Деньо Денев каза, че не помни защо първо издава заповед за експулсиране на собственика на КУБ Олег Невзоров, а 10 дни по-късно отменя заповедта си", заяви пред Нова тв Миланов.

Той не каза къде Денев е заявил това, но вероятно е било на закритото заседание на Комисията за контрол на службите в НС, която наскоро изслуша Денев и бившия шеф на ДАНС-Варна, който предлага Невзоров да бъде изгонен като опасен за националната сигурност.

На въпрос на водещата да не би Денев да има деменция за нещо, което е станало преди година, Миланов каза, че не иска да влиза в медицински термини и добави, "явно се е намесило телефонното право и Денев е отменил заповедта си". Наскоро вътрешният министър Демерджиев коментира, че рано или късно "хората, които са усвоявали парите на Невзоров, ще бъдат изправени пред съда".

Денев бе отстранен като председател на ДАНС още в началото на мандата на правителството на Радев. Той бе заменен от Станчо Станев, бивш охранител на президента и служител в Агенция "Митници".

Румен Миланов коментира и заканите на Асен Василев от ПП, че ще има протести, ако формацията му не бъде чута за бюджета, докато самият Василев е харчил с широки пръсти за сметка на икономиката и социалната сфера.

"Бюджетът, както е известно е с дефицит 5,7 процента - т.нар. дупка. Бюджетът в крайна сметка е едно по-актуално счетоводство. Седем месеца почти минаха, той докато влезе. Много средства са изхарчени, много средства са използвани, още преди да настъпи 2026 година. Всичко това е направено, има много договори, много непратени фактури. Много са разходите, които трябва да бъдат отразени. И по тази причина той е в това състояние.

Разбирам да има протести, разбирам г-н Василев, но веднага възниква въпросът каква е равносметката за харчовете през последните три години, как се изхарчиха средствата, които са свързани с развитието на икономиката и социалната сфера", не престана да притиска с въпроси Миланов лидера на ПП Асен Василев.

В контекста на това Миланов е категоричен, че не се страхува от протести и че те са нещо полезно за демократичния процес, стига те да имат обективни основания. Това е позицията на определени хора и тя трябва да бъде чута.

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