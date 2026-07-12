Край на плащането за празни тръби, „Булгаргаз“ и „Боташ“ намериха решение

България няма да плаща за неизползвания капацитет по договора с турската компания „Боташ“, а само за реално осъществените доставки. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за БНТ. По думите й „Булгаргаз“ и „Боташ“ вече са се споразумели за решение, което трябва да позволи използването на пълния потенциал на договора. Новият подход няма да натоварва държавния бюджет и българските граждани, увери министърът.

„Договорът с „Боташ“ е едно търговско споразумение между две компании. Нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни политически условия“, подчерта Петрова.

Тя обясни, че целта на правителството е държавният газов доставчик да изработи ясна и активна стратегия, вместо резервираният достъп до турските терминали и газопреносна мрежа да остава неизползван.

„Нашата амбиция като правителство е „Булгаргаз“ да има една силна стратегия за използването на договора, за да може България да се развие на енергийната карта на региона“, каза енергийният министър.

Споразумението осигурява на България достъп до турски терминали за втечнен природен газ и възможност за пренос към българската мрежа. То беше официално подписано на 3 януари 2023 г. за срок от 13 години и първоначално предвиждаше достъп до около 1,5 млрд. куб. метра газ годишно.

Петрова посочи, че договорът е бил използван в периоди, когато е трябвало да бъде гарантирана сигурността на газовите доставки, но според нея по политически причини на това не е давана достатъчно гласност. „Той е използван, когато става въпрос за сигурността на доставките, но по чисто политически причини не се даваше гласност на използването му“, заяви министърът.

Двете компании вече подписаха протокол, според който за период от 15 месеца българската страна ще плаща само за реално използвания капацитет, докато продължат разговорите за по-дългосрочно преразглеждане на условията. Турската страна потвърди, че сътрудничеството ще бъде разширено, но конкретните окончателни параметри все още не са обявени.

„Булгаргаз“ и „Боташ“ трябва да формулират решение, което едновременно да ограничи финансовия натиск и да позволи на България да използва резервирания капацитет за доставки към вътрешния пазар и към други държави от региона. „България няма да плаща за резервирания капацитет, а само за този, който използва за доставки“, увери Ива Петрова.

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