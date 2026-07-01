Пулев хвърли бомбата за Лукойл! Ето какво избегна България

Правителството е направило решителна крачка за защита на националния интерес, пазара на горива и българските потребители в казуса с „Лукойл“. Това заяви пред бТВ вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който участва в среща с представители на „Лукойл“ и „Литаско“. По думите му кабинетът е обезопасил „поредната бомба“, заложена от предишното управление, като е предотвратил риск за работата на рафинерията и за снабдяването с горива. Пулев увери, че нито един евроцент няма да стигне до руските собственици.

Кабинетът пое контрола върху кризата

Срещата с представители на „Лукойл“ е била „една много важна, много решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, на националната сигурност“, заяви Пулев. Той подчерта, че „Лукойл“ е актив от структуроопределящо значение за българската икономика и за пазара на петрол и горива.

„Това е една голяма победа и за българските потребители, защото успяхме да обезопасим поредната бомба, която беше заложена от предишното управление“, каза министърът.

По думите му ситуацията е била критична. „Лукойл-България“ е била „пред ръба да бъде затворена като дейност, като операции“, защото не е имала достъп до най-ефективните суровини и до петрол, нужен според техническите параметри на рафинерията. Пулев заяви, че е имало „риск от затваряне на самата рафинерия“ при предишното управление и при работата на предишния особен търговски управител.

Министърът беше остър и за липсата на контрол. „Той не е давал сигнали нито за това, нито за каквото и да е било друго, тъй като липсваше абсолютно пълна отчетност към Народното събрание“, каза Пулев за предишния особен управител.

Горивата и керосинът са защитени

Според Пулев кабинетът е предприел „решителни мерки“, за да коригира законодателните режими, да започне официален диалог с новия особен търговски управител и да получава реална обратна връзка за състоянието на дружествата.

Целта е ясна - да не се допусне „огромен срив в пазара на горивата и петролните продукти в България“. Това е най-чувствителната част за хората, защото всяка блокада в работата на рафинерията може бързо да се превърне в проблем на бензиностанциите, в транспорта и в цените.

Пулев обърна специално внимание и на керосина, който определи като критичен продукт в условията на световен дефицит. „Успяхме да осигурим и нужното количество керосин, така че съответно цялостната динамика да не се промени, да може „Лукойл-България“ да работи непрекъснато, да може да избегне всички оперативни, технически и финансови рискове, така че да не застрашим българските потребители“, каза той.

Това е силният аргумент на правителството - вместо шумни закани и хаотични идеи, кабинетът търси работещо решение, което пази доставките, бизнеса и хората.

Арбитражът за 3 млрд. евро

Разговорите с „Литаско“ могат да доведат до отпадане на арбитражния спор, заяви Пулев. Според него по времето на Борисов „едно скандално, безпрецедентно изказване, 30 секунди в Комисия по енергетика, доведе до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 милиарда евро“.

„Това беше един доста нескопосен опит да се национализира частна собственост. И оттам започна една пълна каскада от събития“, заяви министърът.

По думите му вече има „официално внесен иск против българската държава“ и „спор в размер на 3 милиарда евро“. Преди дни Пулев е предупредил за сериозна заплаха пред държавата от арбитражен спор за 3 млрд. евро, заведен от „Литаско“ срещу България, а след последната среща е била направена първа стъпка към извънсъдебно решение.

Пулев обясни, че вследствие на спора „Литаско“ е започнала да блокира сметки и достъп до контрагенти на „Лукойл-България“, което е ограничило работата на рафинерията. „Те нямаха достъп до договори, до доставка на суровини от всички търговци, които са регистрирани в Швейцария, които са най-основният голям набор от контрагенти на „Лукойл-България“, каза той.

Частната собственост и европейските правила

Министърът заяви, че правителството е сменило Румен Спецов като особен търговски управител и е предприело законодателни промени, за да има повече отчетност и да бъде защитена частната собственост. „Независимо дали активът е швейцарски, руски, английски, ние сме държава от Европейския съюз, ние трябва да съхраним частната собственост“, посочи Пулев.

Тази линия е важна не само юридически, но и политически. Кабинетът се опитва да извади страната от риск, създаден от прибързани решения, без да нарушава санкционния режим и без да превръща държавата в ответник по още по-тежки претенции.

В рамките на срещата е договорено „Литаско“ да оттегли веднага забраната „Лукойл Нефтохим Бургас“ да търгува петрол от фирми, регистрирани в Швейцария. Информацията е потвърдена от Инна Дарий, вицепрезидент на „Лукойл Интернешънъл“, която е заявила, че това е първата конструктивна среща с представители на българско правителство.

Дерогацията и гаранцията към партньорите

Пулев съобщи и за разговори с представители на ОФАК. По думите му американската страна е изразила готовност при получаване на нужната информация да поднови лиценза за дерогацията още преди неговото изтичане.

През април България получи шестмесечно удължаване на дерогацията по американските санкции срещу „Лукойл“, като лицензът на ОФАК разрешава транзакции с определени юридически лица на групата в България. ОФАК посочва в свои разяснения, че удължените лицензи позволяват дейности в обичайния бизнес, включително доставки на горива, плащания към служители, поддръжка, правни услуги и плащания към партньори, но при условие, че средства не се прехвърлят към лица или сметки в Руската федерация.

Пулев беше категоричен, че реформите и деблокирането на плащанията ще бъдат в полза единствено на българския актив. „Няма нито един евроцент да стигне до руските собственици“, каза той.

Министърът отхвърли и идеите държавата да придобие рафинерията в този момент. Според него „точно този нескопосан опит за национализация на частна собственост доведе до 3 милиарда искове към българската държава“.

Така правителството опитва да обърне посоката - от хаос, арбитражи и риск за горивата към контрол, отчетност и диалог със стратегически партньори. Ако този курс издържи, кабинетът ще може да представи казуса „Лукойл“ като пример как държавата пази националния интерес не с гръмки лозунги, а с хладнокръвни действия, които спират кризата преди да стигне до джоба на хората.

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