От Европа до Китай: Радев дава старт на стратегическите коридори

Изграждането на трансевропейската транспортна мрежа е сред приоритетите на кабинета „Радев“, става ясно от Управленската програма на правителството до 2030 г. Властта ще се фокусира върху трансграничната свързаност чрез изграждане на мултимодална свързаност между Егейско море, Черно море и река Дунав, чрез проекта Sea2Sea и реализирането на инфраструктурните проекти дефинирани в рамките Меморандума между България, Гърция и Румъния.

До края на десетилетието управляващите ще работят върху изграждане на нова железопътна връзка Ямбол – Елхово – Лесово – турска граница, като част от Транскаспийският международен среден мултимодален транспортен маршрут (Среден коридор), свързващ Европа с Китай.

Нова международна жп връзка

В края на десетилетието ще започне работа и по изграждането на железопътната връзка между Република България и Република Северна Македония като част от европейския транспортен коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и от Общоевропейския транспортен коридор VIII. Ще бъдат доизградени и транспортните коридори, интегрирани в европейската мрежа TEN-T.

Сред очакваните ефекти са осигуряване на надеждни транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение и привличане на транзитните потоци по линията Централна и Западна Европа–Турция–Азия като алтернатива на маршрутите през Ормузкия проток.

Подобряване на безопасността на пътя

Пътната безопасност продължава да бъде сериозно обществено предизвикателство като броят на загиналите и тежко пострадалите при пътнотранспортни произшествия в България остава сред най-високите в ЕС. Подготвя се надграждане на обучението на новите водачи чрез полигони, симулиращи рискови ситуации на пътя. До следващия април ще бъдат внедрени автоматизирани системи за проактивен пътен контрол в реално време за национален и транзитен трафик. Главната цел на управляващите остава намаляването на броя на тежките ПТП, загиналите и тежко ранените.

Сигурен, надежден и модерен железопътен транспорт

Железопътният транспорт е най-тежкият сектор в системата с натрупани сериозни проблеми, които изискват значителни инвестиции и цялостна промяна в начина на управление. Затова през следващите години властта ще предприеме редица мерки – модернизация на инфраструктурата; развитие на товарните превози; въвеждане на информационни системи за проследяване на влакове и товарни единици; въвеждане на Европейска система за управление на железопътното движение; повишаване достъпността на превозите за хората с ограничена подвижност; интегриране на билетните системи.

Пълно авиационно разгръщане на системата за спешна медицинска помощ от въздуха

Сред приоритетите са и изграждане на необходимите постоянни бази за работа на вертолетите за спешна медицинска помощ, както и осигуряване на необходимия летателен състав за разгръщането и функционирането на системата. Очакваните ефекти са ускорено постигане на възможно най-добро национално покритие, покритие на райони с временно повишен медицински риск от инциденти поради значително увеличение на туристическия поток и съкращаване на времето за достигане до пострадалите и транспортирането им до високоспециализирани лечебни заведения.