Демерджиев с имане под дюшека и парцели в златни села

Цяло състояние крие под дюшека вътрешният министър Иван Демерджиев. Той притежава стотици хиляди евро в брой и парцели в златните села Марково, известно като пловдивския "Бевърли хилс" и Брестовица.

400 000 евро в брой и още 265 892 евро по банкова сметка е декларирал вътрешният министър Иван Демерджиев при встъпването си в длъжност. В тазгодишната си имотна декларация той е обявил 10 лични имота и 8 ниви.

Демерджиев е вписал три апартамента в Пловдив. Първият е с площ 34 кв. м, придобит е през 2007 г. за 5200 евро и е изцяло негова собственост. Година покъсно със съпругата му Анета вземат още две жилища в града. Едното е 198 кв. м и е придобито за 20 000 евро, а другото е с площ 56 кв. м и цена 10 000. евро.

В тазгодишната си имуществена декларация вътрешният министър е посочил апартамент в Пловдив с площ от 198 кв. м, придобит през 2008 г. за 20 000 евро.

Справка в предходните му декларации обаче разкрива сериозни разминавания в цената на имота през годините.

В документа, подаден в качеството му на заместник-министър на правосъдието през 2021 г., същият апартамент (тогава вписан като 197 кв. м) е обявен за 30 000 лв.

Две години по-късно – в декларацията му като министър на вътрешните работи за 2023 г. – сумата вече е 300 000 лв.

Любопитното е, че в актуалната си декларация министърът е вписал имота на стойност, която е 7.5 пъти по-ниска от обявената през 2023 г.

Независимо от преизчисляването на валутните курсове, разликите между декларираните 30 000 лв., 300 000 лв. и 20 000 евро са очевидни.

Същата година сем. Демерджиеви вземат в Пловдив гараж от 17 кв. м за 5000 евро, както и парцел от 56 кв. м срещу придобит същата година за 80 евро.

Министърът притежава и по 1/6 от две къщи с дворове в Симеоновград. Първият имот е с площ 1000 кв. м, а разгънатата застроена площ на къщата е 108 кв. м. Вторият е 1500 кв. м и разгъната застроена площ 20 кв. м. Дяловете и от двете къщи са придобити през 2020 г., като в декларацията е посочена цена от 0 евро - вероятно наследство.

Още три парцела са декларирани в Марково и Брестовица. Имотът в Марково е 3104 кв. м и е купен през 2023 г. за 21 292 евро. Единият парцел в Брестовица е с 366 кв. м и цена 16 746 евро, а другият е 618 кв. м и е придобит за 28 275 евро. И трите са в съпружеска имуществена общност.

Демерджиев е вписал и осем ниви с обща площ 23 дка. Те се намират в Симеоновград, селата Троян и Васил Левски, както и в Марково и Брестовица. Всички са в съпружеска имуществена общност, а посочените цени на придобиване са между 511 и 1281 евро.

Те са взимани между 2008 и 2020 година. Министърът е декларирал още по 1/6 от две коли, придобити през 2020 г., както и мерцедес, купен през 2012 г. за 3000 евро.

В декларацията фигурира и половината от лодка с мотор "Видра". Тя била взета през 2018 г. за 3000 евро.

Задълженията му са за общо 101 268 евро.

От тях 68 845 евро са по ипотечен кредит, а останалите – по три кредитни карти.

Вътрешният министър е посочил и две вземания за общо 144 874 евро - 60 хил. по договор за заем и 84 874 евро по договор за цесия и споразумение.

Демерджиев притежава 200 дяла в "Индъстриал Пропъртис Дивелъпмънт" с посочена стойност 1023 евро.

На името на съпругата му са декларирани дялове в пет дружества за общо 307 240 евро.

Почти цялата сума е участието в "Пловдивски инвеститор", оценено на 306 775 евро. Вътрешният министър не е посочил вложен ия във фондове, криптовалути или ценни книжа.



Парцелите в Марково и Брестовица са придобити след като Демерджиев вече бе вицепремиер - от август 2022 г. до юни 2023 г.