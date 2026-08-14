Имотите на властта. Сметната палата пусна декларациите

Сметната палата публикува ежегодните декларации на публичните лица за имущество и интереси, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г.

Публикацията съдържа и декларациите на членовете на служебното правителство, както и на народните представители, избрани след проведените парламентарни избори през април 2026 г.

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок.

Достъпът до имуществените декларации е осигурен чрез Регистър на лицата, заемащи публични длъжности в рубриката „Публичен регистър“ на интернет страницата на Сметната палата: https://register.cacbg.bg/

Лицата от обхвата на закона са изрично посочени в чл. 74 от Закона за Сметната палата (отм.) и чл. 66, ал. 2 и § 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности (ЗПКСЛЗПД).

Лицата, заемащи публични длъжности, декларират пред Сметната палата:

· Недвижимо имущество

· Моторни сухопътни, водни и въздушни превозни средства

· Вземания и задължения над 5000 евро

· Ценни книжа

· Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, финансови инструменти (съгл. чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти), криптовалути

· Доходи над 5000 евро, включително и тези извън възнагражденията за заеманата длъжност

· Трайно ползвано чуждо недвижимо имущество

· Трайно ползвани чужди моторни сухопътни, въздухоплавателни и въздушни превозни средства

Задължените лица декларират и имуществото на своите съпрузи или лица, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие лица.

Санкции:

· Глоба от 500 до 1500 евро за неподадена или подадена извън срока декларация

· Глоба от 1750 до 3000 евро за повторно нарушение

Проверки:

След публикуването на декларациите, се извършва проверка на декларираните факти. Тя започва с искане до външните регистри (НАП, Имотен регистър, Търговски регистър, МВР-КАТ, БНБ-Централен кредитен регистър) за предоставяне на нужната информация, която се съпоставя с декларираните данни. Проверката приключва с доклад за съответствие или несъответствие. При установено несъответствие, подателят на декларацията е уведомяван да го отстрани в 14-дневен срок. В случай, че не се предприемат действия за това, Сметната палата публикува на интернет страницата си данните за разминаване между декларираните имущество и интереси и установеното при проверката.

Ако несъответствието е в размер, не по-малък от 5000 евро, Сметната палата приема решение за изпращане на резултатите на НАП за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В случаите на несъответствие не по-малко от 12 500 евро, Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършване на имуществена проверка на задълженото лице и свързаните с него.

С тази дейност Сметната палата допринася за осигуряване на прозрачност за имуществото, доходите и интересите на публичните личности от обхвата на закона, както и на свързаните с тях лица.

Промени:

На 5 юни в „Държавен вестник“ бе публикуван новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности (ЗПКСЛЗПД), регламентиращ създаването на независим разследващ и контролен орган – Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Според промените в Закона за Сметната палата, до три месеца след встъпването в длъжност на председателя и членовете на новата КПК, проверките и анализа на декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, установяването на конфликт и т. н., преминават в новата комисия. До изтичането на този срок тези дейности се осъществяват по Закона за Сметната палата (отм.).

На 3 август на церемония в сградата на Народното събрание четиримата избрани членове на КПК официално встъпиха в длъжност и бе избран председател чрез жребий пред нотариус.

Сметната палата ще продължи да осъществява дейностите по превенция на корупцията, установяването на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество от лицата, заемащи публични длъжности, в определения от ЗПКСЛЗПД срок.