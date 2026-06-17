Проверяват Главчев заради серия сигнали за нарушения

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ е поискал проверка по сигнал за множество нарушения в Сметната палата. В документа се твърди за концентрация на власт, намеса в независимата работа на одиторите и възможни конфликти на интереси.

Проданов е изпратил сигнала до председателя на институцията Димитър Главчев и е поискал информация по всички поставени въпроси. Твърденията в сигнала все още не са потвърдени от независима проверка.

Сред конкретно посочените случаи е назначаването през април на Красимир Емилов Димитров за директор на дирекция „Одити за съответствието“ с временен договор. В сигнала се твърди, че той участва и в частно дружество с дейности в областта на консултациите, финансовите и счетоводните услуги, одита и обученията. Публични фирмени справки показват лице със същите имена като собственик и управител на „Аудиториум“, но предстои да бъде установено официално дали това е същият човек и има ли несъвместимост.

Според сигнала сходни въпроси възникват и около частна практика за обучения на представители на общини и други публични органи от главен одитор-методолог, назначен в кабинета на председателя на палатата.

Твърди се още, че след структурни промени, предприети през февруари от Главчев, значителни правомощия са били съсредоточени в единия заместник-председател. Критики има и към допускането на устни указания в работата на одиторите - практика, при която не остава документална следа и която според авторите на сигнала създава възможност за натиск и забавяне на отделни доклади.

Поставен е и въпросът за преназначаването на пенсионирани служители. От 37 пенсионери 22 са били върнати на работа, а трима са назначени на новосъздадени позиции като главни одитори-методолози с тримесечни договори. Според сигнала подобни кратки назначения поставят ключови експерти в зависимост от ръководството и застрашават независимостта им.

Съмнения за проблеми в Сметната палата по-рано бяха поставени и от съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев. В негово питане се посочваха данни за 20 одитни задачи, по които към края на 2025 г. е имало готови проекти на доклади, но те не са били приети заради прекомерно забавяне и промени в правната рамка. Въпросите му останаха без отговор в рамките на мандата на служебния кабинет.

Сметната палата е независимият орган, който контролира управлението на публичните средства и дейността на редица държавни и общински структури. Затова всяко съмнение за вътрешна зависимост, конфликт на интереси или натиск върху одиторите засяга пряко доверието в контрола над парите на данъкоплатците.

Проверката от самото ръководство на палатата може да даде фактическа информация, но трудно ще разсее всички съмнения, ако твърденията засягат именно негови решения. За убедителен резултат са необходими ясни документи, проследими процедури и парламентарен контрол. В противен случай институцията, която проверява всички останали, ще остане без убедителен отговор кой проверява нея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com