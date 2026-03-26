Сметната палата обяви най-голямото дарение в изборите

20 000 евро е най-голямото дарение за участник в изборите, обявено в Сметната палата досега.

Броят на обявените дарения е 110 на обща стойност 149 116 евро.

Те са направени от физически лица за двама участници в изборите.

10 000 евро е най-голямата парична сума, предоставена от кандидат или член на инициативен комитет, като общо събраните досега средства са 31 437,60 евро за двама участници в изборите.

Данните са към 10 часа на 26 март 2026 г.

Очаква се в Сметната палата да постъпят още данни от участници в изборите на хартиен носител, изпратени по пощата, като в такъв случай е валидна датата на пощенското клеймо.

На 25 март (5 дни след откриване на кампанията на 20 март) изтече срокът, до който всички участници в изборите на 19 април трябваше да подадат първоначална информация в Сметната палата. Тя включва данни за дарителите и размера на даренията, данни за кандидатите и членовете на инициативните комитети, предоставили средства, както и размер на средствата, декларации за произхода на дарените и предоставени средства, наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенциите, с които работят.

Данните се публикуват в реално време в Единния регистър на Изборния кодекс на интернет страницата на Сметната палата: https://erik.bulnao.government.bg/, а информацията е достъпна за всеки в секцията „2026: Избори за Избори за Народно събрание на 19 април 2026 г.“.

При наличие на електронен подпис участниците могат и сами да публикуват необходимата информация.

Актуалните образци на декларации за произход на дарени/ предоставени средства са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, откъдето участниците в изборите могат да ги изтеглят за подаване.

Други важни срокове за участниците в изборите:

· В 7-дневен срок след първоначалното подаване на информация в Сметната палата се подава всяка новопостъпила информация за участниците в изборите.

· До 3 юни (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

· . До 18 юни (15 дни след крайния срок за подаване) Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си, заедно с цялата информация за дарителите.

· В 6-месечен срок след това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над около 511 евро. (1000 лева). Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията.

