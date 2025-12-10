Сметната палата сезира кметове! Големи бели с имоти

Сметната палата сезира кметове на пет общини, че две политически партии ползват без правно основание общински имоти.

Нарушенията са открити след одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2024 г.

Одитната институция изпраща извлечения от одитния доклад на кметовете на Шумен (за „Български възход“) и Карлово, Перник, Разград и Столична община – район „Надежда“ (за „ВМРО - Българско национално движение“), с които ги уведомява, че са им предоставили помещения безвъзмездно в нарушение на чл. 31 от Закона за политическите партии (политическите субекти получават това право ако имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители за такава или на последните парламентарни избори са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове в страната и чужбина).

Управлението на имуществото остава най-проблемната област в отчетите на партиите и дори се отбелязва влошаване по някои ключови показатели, показва сравнение на одитните доклади на годишните финансови отчети (ГФО) за 2023 и 2024 г.

Ето някои от отклоненията, установени към 31 декември 2024 г.:

Изтекъл срок на договорите

Броят на имотите с изтекъл срок на договорите към 31 декември 2024 г. нараства от 65, ползвани от 11 партии през 2023 г., до 96, ползвани от 10 партии през 2024 г..

Неплащане на експлоатационни разходи

Броят на помещенията, за които не са начислявани и плащани експлоатационни разходи, леко намалява – от 103 помещения през 2023 г. до 93 помещения през 2024 г..

Ползване без нормативно основание

Докато през 2023 г. една партия (ПП ВМРО-БНД) е ползвала помещения без да отговаря на нормативните изисквания на ЗПП, през 2024 г. този проблем засяга вече две партии (ПП „Български възход“ и ПП „ВМРО - Българско национално движение“).

Приходи – 35 млн. лева

Приходите на политическите партии (ПП) за 2024 г. са намалели с 2,2 млн. лева спрямо 2023 г., когато са били 37,2 млн. лева, въпреки че общият брой на одитираните обекти е сходен (21 ПП през 2023 г. срещу 19 ПП през 2024 г.). Това основно се дължи на по-малкия общ размер на субсидиите, които през 2023 г. са били с 1,84 млн. лева повече.

Субсидии – 17 млн. лева

Шестнадесет от одитираните политически партии са получили държавна субсидия. Това е 49 на сто от декларираните приходи, докато през 2023 г. делът й е бил 51%, въпреки че партиите, получили субсидия, са с една по-малко.

Дарения – 11,7 млн. лв.

През 2024 г. се наблюдава ръст на отчетените приходи от дарения, които през 2023 г. са били 10,5 млн. лева. И през двата периода не са установени получени средства от забранени субекти (юридически лица, анонимни дарители, чужди правителства, предприятия или организации с идеална цел).

Членски внос – 4,6 млн. лева

Сумите през 2023 и 2024 г. са относително стабилни - 4,6 млн. лв. от 13 партии през 2023 г. и 4,6 млн.. лв. от 14 партии през 2024 г..

Разходи – 34,5 млн. лева

Намаление на разходите установява Сметната палата: 37,7 млн. лева са изхарчените средства през 2023 г., което е с 3,2 млн. повече спрямо 2024 г. Разходите са извършени в съответствие със Закона за политическите партии.

Ползвани имоти – 559 броя

През одитирания период от 11 политически партии са ползвани общо 559 имота, в т.ч. 66 имота - частна държавна собственост, един имот - публична общинска собственост и 492 имота – частна общинска собственост.

Към 31 декември 2024 г. платените експлоатационни разходи за предоставени безвъзмездно имоти са в общ размер на 109 хил. лв.

