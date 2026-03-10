Иво Димчев: Бях проститутка, но за кратко

Две трети от юбилейния ми концерт в НДК на 12 декември са разпродадени, похвали се Иво Димчев във Фейсбук. Той е ненадмината звезда в тазгодишното издание на "Като две капки вода".

Хората му се радват и искат да напълни и Арената. "Респект пред огромния талант, пред Артиста,пред чистата скромност и жестоката искреност!, "Заповядай и в Малта. С удоволствие ще дойда на твой концерт. Талантлив и скромен. Успех в Капките. Ще те гледаме май месец като победител", пишат му те.

Пред вестник "Уикенд" той каза: "Аз съм доста еклектичен като артист. Чрез сблъсъка ми с тези образи, които представям в „Като две капки вода”, може би ще мога да добавя нови цветове в своята собствена палитра. Освен това вярвах, че ми се дава шанс да вляза в топ физическа и вокална форма".

И още: "В момента съм сам. Обичам тишината. Научих се да се наслаждавам и на това да съм сам, и на това да съм във връзка. Сега съм сам и ми е хубаво. Ако намеря човек, с когото ще се чувствам едновременно развълнуван и спокоен – ще ми е хубаво и тогава. И двете състояния са естествени. Не можеш и не трябва насила да се опитваш да влезеш нито в едното, нито в другото".

На въпрос за мнението му за секса срещу заплащане, отговаря: "Никога не съм крил, че съм работил в секс клуб, когато бях на 19. Станах проститутка в един клуб. Беше за кратко, имах само пет клиента. Беше много забавно. Когато сводника ме караше по адресите, слушах класическа музика. Изпитвам уважение към секс работниците. Дори съм написал песен по темата – казва се „Старост-нерадост“ и е една от любимите ми".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com