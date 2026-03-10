Разкриха я! Иванна Ортис е стреляла с пушка тип AR-15 по дома на Риана

Последни новини за стрелбата в дома на Риана: Лос Анджелис беше разтърсен от скандален инцидент, жена стреля по дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс. За щастие никой не е пострадал, но нападението е причинило сериозни проблеми, свързани с безопасността и закона, твърди sundayguardianlive.

Полицейски източници потвърдиха, че в неделя следобед няколко изстрела са уцелили къщата на Риана. Заподозряната е успяла да избяга от местопрестъплението, но впоследствие е бил заловена без много шум.

Предполага се, че Риана е била в дома си, когато е станало нападението. Мъжът й, рапърът A$AP Rocky и трите деца на двойката са били там, но така или иначе - няма пострадали. Полицията в Лос Анджелис потвърди, че жена е произвела между седем и девет куршума с пушка, наподобяваща тип AR-15, уцелвайки имота, порта и кемпер в алеята. Разследването е поето от отдел „Грабежи и убийства“.

Обвиняемата е 35-годишна жена на име Иванна Лизет Ортис, жителка на Флорида. Тя е обвинена в опит за убийство и е арестувана около 30 минути след стрелбата в търговски център „Шърман Оукс“. Гаранцията ѝ е определена на 10 милиона долара. Огнестрелното оръжие, с което е действала, е често срещано в САЩ и такова е било използвано при няколко нашумели стрелби, като например в Санди Хук, Лас Вегас и Паркленд.

Хора, живеещи в тихия квартал Бевърли Крест, казаха, че са били изненадани от внезапна стрелба. Един от съседите съобщил на NBC4, че е миел чинии, когато е чул силни изстрели. Преди стрелбата, Риана е спомената в загадъчно съобщение, публикувано от Ортис във Facebook. Публикацията намеква за лични проблеми, но властите не са посочили конкретен мотив.

На 23 февруари заподозрената публикува странно съобщение, адресирано до певицата. „@badgalriri Тук ли си? Защото чаках твоето грамаданско чело да ми каже нещо направо, вместо да се промъкваш и да говориш за мен там, където не съм.“

