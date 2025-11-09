Разработиха хапче, което удължава живота. Ето какво съдържа

Китайската лабораторията Lonvi Biosciences, фокусирана върху разработването на нови технологии, разработи уникални таблетки, които увеличават живота.

Това съобщи The New York Times (NYT).

Lonvi Biosciences е стартъп, специализиран в медицината на дълголетието. Тази лаборатория се намира в град Шенжен, разположен в южната част на Китай. Компанията е създала таблетките, които забавят процеса на стареене и се основават на съединение, получено от екстракт от гроздови семки.

Разработките на компанията се основават на научни изследвания, публикувани от група учени от Шанхай. В тези проучвания е установено, че процианидин С1 (PCC1), изолиран от гроздови семки, е в състояние да увеличи продължителността на живота на мишките с 9,4%, а също така значително да удължи живота им - с 64,2% - след началото на употребата.

"Достигането на 150-годишна възраст е абсолютно постижима цел. И след няколко години това ще стане реалност", каза техническият директор на компанията Лиу Цинхуа.

