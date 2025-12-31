Кейт живее в страх. Какво става в Бъкингам

Твърди се, че принцеса Кейт Мидълтън изпитва силно безпокойство заради последния скандал около Сара Фъргюсън, след като бяха оповестени лични писма между бившата херцогиня на Йорк и покойния Джефри Епстийн.

Източници, цитирани от RadarOnline, твърдят, че принцесата на Уелс се страхува от допълнителни разкрития, които биха могли да въвлекат кралското семейство още по-дълбоко в противоречия, особено когато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува следващия транш от документи, свързани с Епстийн.

Според запознатите най-голямото притеснение на Кейт е възможността Фъргюсън да излезе с мемоар, който да разкрие лични детайли и семейни тайни. Тези опасения се засилват на фона на трудностите, през които преминава бившата херцогиня, докато търси нов дом. Това се случва, след като тя и нейният бивш съпруг Андрю бяха принудени да напуснат имението "Роял Лодж", в което живееха от десетилетия, заради обвързаността им с Епстийн.

"Кейт се сприятели със Сара през годините, но едно нещо, което не би могла да приеме, е Фъргюсън да се появи пред камери или да даде интервю", коментират приближени.

Мидълтън и Фъргюсън имат и лична връзка, подсилена след март 2024 г., когато бившата херцогиня се свърза с Кейт по време на превантивното й лечение. "Кейт оцени жеста и беше искрено трогната от думите й. Но сега е изправена пред болезнена дилема. Тя изпитва симпатия към Сара, но не може да си позволи да бъде замесена в поредния скандал. Фокусът й трябва да остане върху децата, собственото й здраве и защитата на бъдещето на монархията", посочват източниците.

Публикуваните писма, в които Фъргюсън се обръща към осъдения педофил Епстийн като към "непоколебим, щедър и върховен приятел", предизвикаха широко обществено недоволство. В едно от писмата тя му пише: "Знам, че си изключително разочарован от мен заради това, което ти е било казано или което си прочел, и трябва да ти се извиня за това."

Разкритията идват на фона на признанието на Фъргюсън от 2011, когато тя заяви, че е приела 20 000 долара от Епстийн.

Последвалите реакции доведоха до това поне седем благотворителни организации, включително The Teenage Cancer Trust, да прекъснат отношенията си с Фъргюсън. Според източници бившата херцогиня се намира в силно разклатено емоционално състояние. "Тя винаги е била уязвима и нестабилна, но настоящата ситуация я доведе до ръба. Изглежда, че светът й се разпада и тя отчаяно се опитва да намери начин да осигури бъдещето си", разказват те, предава "Дир".

Сложни остават и отношенията й с Андрю, с когото се разведе през 1996 г., но с когото продължава да живее в необичайно близки отношения. "Сара смята, че е обвързана с Андрю за цял живот. Той я е подкрепял в най-тежките й моменти и тя чувства, че трябва да отвърне на този жест. Но това я въвлича в още по-големи неприятности", отбелязват запознати. По думите им единствените, които продължават да застават твърдо зад двамата, са дъщерите им принцеса Беатрис и принцеса Юджини.

