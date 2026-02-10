Трус в Бъкингам! Високо напрежение между Чарлз и Уилям

Ново напрежение в кралското семейство. Според нови твърдения от Бъкингамския дворец, отношенията между британския монарх Чарлз III и неговия наследник, принц Уилям, са се влошили, съобщава Cosmopolitan.

Източници, близки до кралския двор, твърдят, че напрежението между краля и принца на Уелс е достигнало критична точка, като и двете страни изпитват "истински гняв" една към друга.

Конфликтът ескалира след като принц Уилям умишлено е игнорирал премиерата на документалния филм на баща си "В търсене на хармония: Визията на един крал" в замъка Уиндзор. След този инцидент двамата са спрели да комуникират помежду си.

Един придворен е заявил, че Чарлз III в момента има повече проблеми с принц Уилям, отколкото с принц Хари, тъй като Хари е емоционален и предсказуем, докато наследникът на трона е пресметлив и инатлив.

Основната причина за разрива между крал и наследник се крие в борбата за влияние и власт.

"Те се сблъскват, защото са твърде сходни. И двамата си вярват, че са прави. Нито един от двамата не се предава лесно", обяснява източникът, цитиран от БГНЕС.

Напрежението между баща и син се натрупва от дълго време. Още през декември се появиха съобщения, че Чарлз е недоволен от разкази, че Уилям вече е поел юздите на властта, след като е чакал цял живот да седне на трона.

По-рано британският политически анализатор Нийл Гардинър призова крал Чарлз III да лиши принц Хари и Меган Маркъл от кралските им титли, след като те спечелиха награда за правата на човека.

