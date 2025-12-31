Мел Гибсън се развежда. Стана ясна причината

69-годишният Мел Гибсън и 35-годишната Розалинд Рос се разделиха след девет години брак.

Това съобщи списание People, като се позова на изявление на двойката.

"Въпреки че е тъжно да затваряме този етап от живота си, ние сме благословени с прекрасен син и ще продължим да бъдем най-добрите родители за него," се казва в изявлението.

Уточнено е, че Гибсън и Рос са решили да прекратят връзката си преди около година и са се разделили без никакви претенции един към друг.

Те се запознаха през 2014 г. чрез общи приятели. Въпреки разликата във възрастта от 34 години, двойката бързо започна връзка и през 2017 г. се роди техният син, който беше кръстен Ларс.

Освен Ларс, Мел Гибсън има още 8 деца от предишна връзка: дъщеря Хана, синовете Едуард, Кристиан, Уилям, Луис и Майло от бившата си съпруга Робин Мур, както и дъщеря Лусия от бившата му любовница, руската пианистка Оксана Григориева. С нея актьорът се раздели с шумен скандал и продължителен процес.

Мнозина останаха изненадани от новата раздяла в живота на Гибсън, защото изглеждаше, че с Рос са доста щастливи. Въпреки това, една мина в тяхната връзка цъкаше от самото начало и в крайна сметка експлодира.

Според техни приятели причината е огромната разлика във възрастта. Актьорът многократно е уверявал в интервютата си, че тази разлика няма значение за него, тъй като са "просто числа, написани на хартия", но колкото по-възрастен ставаше Гибсън, толкова повече интересите и желанията на Рос се различаваха от неговите. На нея й се живее все още лудо, той обаче се укроти, догодина навършва 70, каза негов близък приятел.

