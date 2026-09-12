Въпреки голяма опасност, Мел Гибсън снима продължението на "Страстите Христови"
Нови подробности за следващите два филма
Следете всички новини, анализи и коментари за Мел Гибсън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нови подробности за следващите два филма
Антонела Салвучи е актриса и модел
В "Адио Рио" играе Венцислав Илиев
Пак е готов за романс
Скоро ще се срещнат и в Рим - холивудският ас снима продължението на "Страстите Христови"
Затваря страницата с Розалинд Рос след 9 години брак
С рвешението за новия филм Страстите Христови
В Рим започнаха снимките на „Възкресение“
Янгблъд твърди, че е бил посъветван от своя лекар да не пътува поради продължаващи здравословни проблеми
Какво се случи с легендарния актьор
Големият актьор бе близък с колегата си
Българинът си отиде на 48 години
Топ актьорът очакваше сценария на „Страстите Христови“ 2
Актьорът ще участва в поредица, разказваща предисторията на „Джон Уик”
Мел Гибсън е шестото от 11 деца в семейството
Актьорът официално потвърди, че се работи по още един филм от поредицата
Чилийка използвала името и лика на актьора без разрешение
Актьорът прекарал една седмица в болница
Тя разпространяваше същите лъжи и преди 10 години, заяви култовият актьор
Говори се, че херцозите са профукали 15 милиона долара, за да се настанят удобно в Малибу