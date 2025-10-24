Мел Гибсън показа червен картон на Христо Шопов

Неприятна изненада за кариерата на един от най-добрите родни актьори.

Режисьорът Мел Гибсън сериозно обмислял да покани Христо Шопов в продължението на хитовата си лента "Страстите Христови", но скандалът, в който се замеси българският актьор миналата година, заплашвайки своя съседка чужденка с убийство, накарали американеца да преосмисли решението си. Тази версия разпространяват зложелатели на талантливия български актьор със сурово изражение и нрав, научи Lupa.bg.

След близо 20 години подготовка холивудската звезда официално започна снимките на продължението на „Страстите Христови“. Заглавието на новия филм е „Възкресението на Христос“. Лентата се снима в киностудията „Чинечита“ в Рим, където беше заснет и оригиналът от 2004 г., превърнал се в един от най-печелившите независими филми в историята с приходи от над 610 милиона долара по света.

Христо Шопов изигра брилянтно ролята на Пилат Понтийски в първия филм, като тогава получи куп суперлативи от самия Мел Гибсън, от световната филмова критика и от милионите зрители по света. Очакваше се, че и сега Шопов отново ще се превъплъти в образа на прокуратора на римската провинция Юдея. Фактът, че е подсъдим в България за закана за убийство, обаче не се приел добре сред американската филмова гилдия, твърдят запознати.

По ирония на съдбата Христо Шопов, който изигра човека, предал Исус Христос на смърт чрез разпятие, сам се оказа на подсъдимата скамейка. Делото срещу известния актьор се гледа в Софийския районен съд. Той беше арестуван през февруари миналата година и се сдоби с обвинение заради скандал с чужденката и гражданка на Люксембург Патриша Тийвс след междусъседски скандал за паркомясто. Жената от няколко години години живее със семейството си в съседство на известния актьор, чиято фамилна къща е в столичния жк "Малинова долина".

В хода на разследването се разкри, че когато е влязъл в словесен спор със съседката си Шопов е държал връзка ключове, а не пистолет. Иначе в дома си той притежавал три законни пистолета, които бяха иззети от полицията след разпрата.В крайна сметка Мел Гибсън реши да се откаже от Христо Шопов, както и от идеята си да използва скъпи дигитални технологии за „подмладяване“ на актьорите от "Страстите Христови". Режисьорът изцяло подмени актьорския състав за „Възкресението на Христос“, където действието започва три дни след разпятието на Христос.

