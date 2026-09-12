Лошо. Подгониха отново Христо Шопов
Софийската районна прокуратура е протестирала решението на Темида
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Софийската районна прокуратура е протестирала решението на Темида
Скоро ще се срещнат и в Рим - холивудският ас снима продължението на "Страстите Христови"
С рвешението за новия филм Страстите Христови
Съдът със специално разпореждане
Делото му започва на 17 февруари
Какво предстои
Какво следва
Съдът констатира, че няма използване на оръжие в скандала, в който е замесен актьорът
Актьорът излезе на свобода срещу най-леката мярка за неотклонение
Аткрисата размуни мрежата
Решението на магистратите
Щастлива развръзка
Ернестина Шинова зове да не бързаме да съдим актьора
До заплахите се стига след междусъседски спор
Причината е смайваща
Фалшив профил на актьора бе създаден в мрежата
Нови герои, опасни каскади и драматични обрати в следващия сезон на крими сериала
Със своите 78 навършени години Христо Шопов е най-възрастният студент
Топ актьорът излиза с нов моноспектакъл на Елин Рахнев и Лиза Шопова
Вергов е надзирател на Саното, Ивайло Христов, Христо Петков