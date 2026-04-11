Лошо. Подгониха отново Христо Шопов

Прокуратурата отново е наточила нокти срещу Христо Шопов - магистратите недоволстват, че актьорът е оправдан на първа инстанция, и претендират за осъдителна присъда, твърди "България Днес".

Софийската районна прокуратура е протестирала решението на Темида, защото от държавното обвинение са категорични, че Шопов е отправил заплахи за убийство към Патриша Тийвс.

Протестът на прокуратурата е внесен още в деня на оправдателната присъда. Материалите по делото вече са в Софийския градски съд, който предстои да насрочи дата за делото. От държавното обвинение искат условна присъда за актьора, тъй като няма как да получи ефективна такава, защото няма никакви криминални регистрации или предишни проблеми със закона.

Прокуратурата не се отказва, въпреки че съдът не намира категорични доказателства, че актьорът е заплашил Патриша Тийвс с убийство.

Преди близо месец известният актьор, погнат за закана за убийство, придружена с насочването на огнестрелно оръжие към гражданката на Люксембург - Патриша Тийвс, е оправдан по всички обвинения от Софийския районен съд.

Темида е категорична в решението си и оправда изцяло Шопов, защото има много разминавания в показанията на Тийвс и съответно по-голямата част от тях са дискредитирани - те се разминават хронологично и не отговарят на събраните по делото доказателства.

Прокуратурата обаче не е на това мнение и ще се бори докрай.

Темида не откри и доказателства, че Христо Шопов е изрекъл заплахите "Ще те застрелям в лицето с пистолета си" и "Ще те убия". Досега Тийвс твърдеше тези неща, но които не са подкрепени от нищо.

