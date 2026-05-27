Бащата на загиналото момиче с потресаващи думи!

Била е влюбена, използвали са я, манипулирали са я и най-вероятно не е единствената, заяви Стойне Стойнев, баща на загиналата при падане от петия етаж 16-годишна ученичка на парти с дрога в Благоевград, след като Окръжният съд освободи обвинения за убийството ѝ 20-годишен студент по психология Александър Георгиев поради липса на доказателства.

Според Стойнев това, което се е случило, е "борба, измъчвания и после изхвърляне през прозореца". Той заяви, че е предал много информация в полицията и призова институциите да заработят, за да не вземат хората нещата в свои ръце.

"Обръщам се към цялата държава, към всички държавни институции - съд, прокуратура, полиция, дори те са изумени как може един убиец да бъде освободен поради липса на доказателства. Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте тези убийци на свобода и нека този съд да започне да работи един път завинаги. Защото нещата, ако ги вземем в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете или ще си свършите работата или не сте за там. На народа му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна докрая. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава, работеща, да знаете. Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Аз знам, че можете. Казвам ви го в ясно съзнание", заяви бащата, цитиран от БНТ.

ой посочи като основен проблем разпространението на наркотици сред младите и липсата на ефективен контрол. Според него дрогата, алкохолът и престъпността са достъпни за децата като дъвки в магазин.

"Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата, като дъвки в магазин. Осъзнайте се! Нищо не направихте! Всеки един ден става все по-лош, по-зле. Никаква реформа не върши работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло, да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат", заяви още Стойнев.

Той заяви, че дъщеря му е била манипулирана и използвана, като по думите му става въпрос за по-голяма схема, свързана с наркотици и експлоатация на деца. Той подчерта, че е предоставил информация на полицията и настоя разследването да продължи:

Стойнев се обърна с остри критики към съдията по делото, обвинявайки я, че защитава обвиняемите, но не и жертвите и техните близки:

"Искам да попитам директно в очите, да ме гледа съдия Диана Узунова, колко струвате, съдия Узунова? Колко струвате, като знаете какво се е случило там. Борба, измъчвания и после изхвърляне през прозореца. И това няма доказателства ли? Вие не сте съдия за мен! Вие сте срам за цялата система! Вземете си поука!"

Окръжната прокуратура ще протестира решението на съда, съобщи БНТ.

