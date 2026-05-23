Зверствата на Васил Михайлов и пускането му на свобода

Васил Михайлов можеше да бъде локализиран и заловен – в това съм категорична. Той не е Худини, че да изчезва просто ей така! Това заяви в „Тази събота“ по bTV адвокат Зорница Костова, която представлява двама от потърпевшите по делата срещу прокурорското синче.

Според адвоката, над хората, които са помагали на Васил Михайлов, е имало полицейски чадър.

„До момента спрямо прокурорския син се води досъдебно производство, в което са обединени двата случая. Единият, който е с реката в автосервиз, и другият, който е за отвличането на Павел Павлов“, обясни Зорница Костова.

Зверство след зверство, а съдът го пуска

„Първо Васил Михайлов беше пуснат на свобода на 11 април миналата година, когато беше произнесена ефективната присъда 4 години лишаване от свобода. В същото заседание съдът го пусна с мярка „подписка“, припомни адвокатът.

Адвокатът подчерта, че обектът на престъплението при случая с автосервиза не е виждал Васил Михайлов преди той да го посети и да поиска от него 5000 лв.

„Той е отишъл там, за да събере несъществуващ дълг“, уточни адвокатът.

„На 11 април е пуснат на свобода. На 9 май той върши новото престъпление. След това на 12 юни той отвлича Павел Павлов. За какъв кратък период от време се случват тези престъпления. От юни Васил Михайлов изчезва“, припомни събитията Зорница Костова.

Кой стои зад бандитите

„Ние подавахме много сигнали. Моите клиенти получаваха информация, тъй като престъпната дейност много сериозно шокира гражданите на Перник. Те подаваха сигнали към моите клиенти – че Михайло е забелязван на територията на града. Информацията за неговото местоположение на територията на Боровец се случи след нападението на служителя на ГДБОП, който е работил по случаите“, обясни Костова.

„Михайлов е бил с още едно лице, което в момента е в арест. По данни на моите клиенти е имал помощ и е избягал. Задържаното лице е било скрито в хотел на площада в Перник. Вкаран е през задния вход и там е бил заловен от полицията“, разказа адвокатът.

Васил Михайлов е син на Бисер Михайлов – бивш заместник окръжен прокурор на Перник. До влизането си в криминалните хроники Михайлов бе национален състезател по таекуондо и шампион по кикбокс.

Случаят придоби широк обществен отзвук през юни 2022 г., когато футболен треньор от Перник бе приет в болница със счупена челюст след побой. Пострадалият и семейството му посочиха Васил Михайлов като извършител.

В града имаше граждански протести с настояване за разследване на поредица от инциденти с физическо насилие.

Поради позицията на бащата на обвиняемия, всички прокурори от Окръжната прокуратура в Перник си направиха отвод, а разследването бе прехвърлено на Софийската градска прокуратура.

Срещу Васил Михайлов са заведени няколко отделни дела с над 14 обвинения за нанасяне на телесни повреди, хулиганство и закани за убийство, включително спрямо бившата му приятелка и надзирател в следствения арест.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com