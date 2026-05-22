Ето колко ще лежи в затвора прокурорското синче

Васил Михайлов, известен като "Прокурорския син", който беше задържан тази вечер, е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат", каза пред журналисти главен комисар Мартин Златков, временно изпълняващ длъжността директор на ГДБОП. И уточни, че Михайлов е открит и задържан пред вход на блок в столичния квартал "Свобода".

Той добави, че Михайлов е бил изненадан и не е оказал съпротива при задържането.

Златков благодари на колегите си от ДАНС и на стотиците служители на ГДБОП, които денонощно са работили по издирването, съобщи БТА. Получавани са множество сигнали и по всички тях е работено.

Със задържаното лице ще проведем необходимите беседи, след което ще бъде предаден на съдебните власти, каза Златков. Според данните на полицията на Михайлов му е оказвано съдействие от мрежа от хора, но в момента това се изяснява.

От държавното обвинение съобщиха, че предстои превеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години "лишаване от свобода". Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийският районен съд е постановил 4 години "лишаване от свобода", както и по водени срещу него други досъдебни производства, информираха от държавното обвинение.

Час преди Иван Демерджиев, пръв за ареста съобщи главният секретар на вътрешното министерство Георги Кандев.

"ПРИМКАТА СЕ ЗАТЕГНА! Белезниците щракнаха", написа Кандев в профила си в социалната мрежа.

И припомни, че още през април е намекнал, че скоро ще има резултат от издирването

