Земетресение стресна италианците рано сутринта

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер разтърси рано тази сутрин района на Флегрейските полета - вулканична област само на няколко километра от Неапол, съобщи италианският Национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от Франс прес. Трусът е регистриран в 5:50 ч. местно време, или 6:50 ч. българско време, на дълбочина 3 километра. Епицентърът е бил в живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище в Неаполитанския залив. Малко по-късно е последвал и вторичен трус с по-слаба интензивност.

След първото земетресение вторичният трус е отчетен в 5:57 ч. местно време, или 6:57 ч. българско време. Засега няма съобщени данни за сериозни щети или пострадали, но районът остава под внимателно наблюдение заради своята вулканична природа и засилената активност през последните години.

Флегрейските полета са обширна вулканична зона с около 30 кратера и са сред най-наблюдаваните геоложки райони в Италия. Мястото привлича туристи от цял свят, но същевременно тревожи местните жители и учените заради процесите под земната повърхност.

Според учените възобновената активност е свързана с газове, изхвърляни от магмата. Те оказват натиск върху повърхността, разпукват земята и водят до чести трусове. Районът има и огромно историческо значение - изригване преди около 40 000 години е повлияло върху климата на планетата.

Новото земетресение отново насочва вниманието към опасната близост между голяма градска зона като Неапол и един от най-чувствителните вулканични райони в Европа. Именно затова всеки по-силен трус там се следи не просто като локално природно явление, а като сигнал от система, която остава неспокойна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com