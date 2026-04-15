Тръмп прекрати приятелството с Джорджа Мелони. Нова звезда в Италия

Само за няколко дни Европа направи двоен политически удар.

Краткият списък на премиерите - поддръжници на Доналд Тръмп се съкрати допълнително със загубата на Орбан в Унгария.

А към дългия списък с онези, които загубиха благоволението на американския президент, сега се включи и италианският премиер Джорджа Мелони – доскоро един от най-лоялните симпатизанти на държавния глава на САЩ в Европа.

Само преди месец Тръмп я определи като "велик лидер и моя приятелка", но сега вече я обвинява в страхливост и я нарича "неприемлива".

Италианският премиер си навлече гнева му заради нежеланието да вкара Италия във войната на САЩ срещу Иран, а после и с решителната си подкрепа за папата, който също е в немилост от американския президент.

След дълбото сбогуване, Мелони загуби окончателно приятелството с Тръмп, но пък засега спечели куп вътрешни политически предимства.

Когато беше любимка

След месеци наред суперлативи за Мелони, американският президент мощно я критикува от страниците на италианския вестник Corriere della Sera във вторник. Той я обвини в страхливост, защото "не прави нищо за добива на петрол", намеквайки за нежеланието на Рим да изпраща военни кораби, за да осигури сигурността в Ормузкия проток.

"Шокиран съм от нея. Мислех, че ще има кураж, но сгреших", каза Тръмп за жената, която нарече "велик лидер и моя приятелка" в интервю за същото издание преди месец.

"Въпреки че Италия получава петрола си оттам, макар Америка да е много важна за Италия, Мелони не смята, че Италия трябва да участва. Тя вярва, че Америка трябва да върши цялата работа вместо нея", каза обидено Тръмп.

Той изрази и още едно недоволство към италинския министър-председател. "Тя не иска да ни помага с НАТО, не иска да ни помага да се отървем от ядрените оръжия. Това е много различно от това, което си мислех," каза ръководителят на Белия дом, демонстрирайки крайно разочарование от бившия си съюзник.

Беше време, когато Мелони беше ревностен привърженик на американския лидер и се стремеше да използва добрите отношения с него, за да помогне на целия Европейски съюз. Но предвид нарастващата враждебност между трансатлантическите съюзници, започнала с претенциите на Тръмп към Гренландия и войната Украйна, минала през митническите войни и, накрая, военните действия в Иран, Мелони трябваше да избере, ако не категорично, на чия страна е, то поне да се дистанцира от американския президент.

Истината е, че приятелството ѝ с Белия дом и нежеланието ѝ открито да осъди действията на Израел на фона на загрижеността на италианците относно икономическите последици от войната в Иран, се обърнаха срещу нея с нарастваща критика дори от собствените ѝ избиратели.

Първият алармен сигнал

Той дойде с неуспешния референдум за конституционна реформа през март, който избирателите отхвърлиха не толкова защото не са съгласни с неговата същност, а като знак на протест срещу политиките на Мелони.

Почти 80% от италианците имат негативно отношение към действията на израелско-американската страна в Иран, показаха социологически изследвания в навечерието на конфликта в Близкия Изток.

Но точката на пречупване в отношенията между Джорджа Мелони и Доналд Тръмп дойде със скандала с папа Лъв XIV.

Понтификът многократно е критикувал действията на ръководителя на Белия дом във вътрешната и външната политика, особено по отношение на Иран.

Но никой не очакваше Тръмп да отговори така безцеремонно и недипломатично, наричайки папата "слаб" по въпросите на престъпността, "ужасен за външната политика" и "подмазващ се на леви радикали", като остро го предупреди да не се намесва в световната политика.

Джорджия Мелони не можеше да премълчи нападките срещу човека, който е икона за католиците в светя. Тази седмица тя изрази солидарност с папата и нарече изказванията на Тръмп неприемливи.

Очевидно това беше последната капка за Тръмп. Попитан от Corriere della Sera относно коментара на Мелони, той каза, че "Тя е неприемлива, защото не я интересува дали Иран има ядрени оръжия и че „страната би могла да взриви Италия за две минути, ако имаше такава възможност."

Самият понтифик, реагирайки на всичките тези обиди каза, че не се страхува от администрацията на Тръмп, както и да проповядва Евангелието на висок глас: "В крайна сметка, мисля, че затова съм тук."

Но Тръмп не можеше да не стави последната дума за себе си и отговорът не закъсня. Днес той написа в социалната си мрежа: "Някой, моля, да каже на папа Лъв, че през последните два месеца Иран е убил поне 42 000 невинни, напълно невъоръжени протестиращи и че притежанието на ядрена бомба е абсолютно неприемливо за Иран“.

Силната защита на Лъв XIV, която предизвика гнева на Тръмп, освежи рейтинга на Джорджа Мелони на вътрешно ниво. Повечето италиански политици подкрепиха позицията ѝ.

Но докато Италия се опитва да прави геополитически завой, отърсвайки се от сянката на Тръмп, икономическите проблеми все повече я завладяват.

Страната, която вече имаше икономически трудности, се сблъска с още по-големи трудности от началото на израелско-американската война срещу Иран. Това ще е страната, която ще е най-потърпевша откъм нараснали цени в ЕС, предаде италианският телевизионен канал Sky TG24.

Кой губи и кой печели

Според прогнози, цитирани от канала, цените в Италия ще се повишат с още 1,1 процента поради проблеми, свързани с корабоплаването в Ормузкия проток, което е по-високо от това в други европейски страни.

Според канала, над 35% е зависимостта на Рим от газова енергия, надвишаваща този показател на други западни страни – Ирландия, Нидерландия, Унгария, които са вносители на газ.

В същото време повече от половината от целия газ за Италия минаваше през страната от Персийския залив - Катар.

Сериозните икономически трудности, пред които се изправя Италия обаче може скоро да променят политическия пейзаж.

На фона на нарастващото недоволство от политиките на дясното правителство на Джорджа Мелони, нова звезда набира скорост в опозиционния лагер.

Според Bloomberg, кандидатурата на кмета на Генуа, Силвия Салис, която убедително спечели изборите миналата година, се разглежда все по-сериозно като опонент на Мелони за поста на премиера след следващите парламентарни изори, които ще са догодина.

Журналистите вече нарекоха 40-годишната бивша спортистка "италианската анти-Мелони", намеквайки за способността ѝ да консолидира разнородни леви сили и да предизвика настоящия премиер.

Пътят на Силвия Салис към голямата политика не може да се нарече традиционен. В миналото тя професионално се е занимавала с хвърляне на чук. Въпреки че не успя да се класира на Олимпиадата, днес нейната "арена" е древният дворец Палацо Дория Турси от XVI век, където заема поста кмет на Генуа.

Като дъщеря на един от видните членове на Италианската комунистическа партия, Салис се спряга като сериозен опонент на Мелони след провала на референдума, който даде шанс на разпокъсаната опозиция. Салис е прогресивен кандидат, който обещава да съчетае икономическия растеж със социалната справедливост.

В родната ѝ Генуа 64% от избирателите са против инициативите на кабинета, което е с 10% повече от националната средна стойност.

Силвия Салис заяви, че не планира да участва в първичните избори, но не изключи номинация, ако получи искане от всички опозиционни сили. Тя вече бе подкрепена от бившия министър-председател Матео Ренци.

