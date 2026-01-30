Голяма промяна във Ватикана. Случва се на покрива

Ватиканът планира да отвори бистро на терасата на покрива на базиликата "Свети Петър", съобщиха "Месаджеро" и АНСА.

Бистрото ще се помещава във вече съществуваща структура на терасата, близо до статуите на апостолите. Това помещение преди това е било използвано от служителите на базиликата за склад.

Ватиканът е искал да отвори бистрото още по време на Юбилея на Римокатолическата църква миналата година, но това не е станало възможно заради технически проблеми. Предполага се сега, че бистрото ще бъде открито преди края на настоящата година.





