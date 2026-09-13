Ватиканът влиза в битката за ИИ: Папа Лъв XIV с исторически ход
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Говори и за войната
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Туристите ще бъдат много доволни
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Ватиканът опроверга слуховете, че папата е болен и има тумор в мозъка. "Папа Франциск е много активен и разпространяването на безпочвени информации не...