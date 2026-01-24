Високо напрежение между Италия и Швейцария

Италия отзова своя посланик от Швейцария в знак на протест срещу решението на местната прокуратура да освободи собственика на бара в Кран-Монтана, където над 40 души изгоряха при пожар на Нова година, част от които бяха италианци.

Обвиняемият е френски емигрант Жак Морети, пристигнал от Корсика, пише Bloomberg, позовавайки се на правителствено изявление.

Отбелязва се, че италианският премиер Джорджа Мелони и външният министър Антонио Таяни са инструктирали посланик Джан Лоренцо Корнадо да се свърже с местната прокуратура, за да осъди решението за освобождаване на Морети.

Те също така отзоваха дипломата, за да определят какви по-нататъшни стъпки трябва да се предприемат, се казва в изявлението.

Експлозията и пожарът в бара Le Constellation в Кран-Монтана се случиха на 1 януари.

Според правоохранителните органи инцидентът, при който загинаха около 40 души и 119 бяха ранени, не се квалифицира като терористичен акт. Тези, които загинаха при пожар вследствие на фойерверка, хвърлена в окачения таван, бяха блокирани в мазето, където се е случило събитието.

Очевидец на трагедията, Самюъл Рап, каза, че мощна експлозия в бар на Нова година е предизвикала паника и паника. Швейцарският президент Ги Пармелин нарече инцидента една от най-тежките трагедии в историята на страната.

