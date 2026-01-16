Забравеният град в Италия. По-загадъчен е от Помпей

Една от известните пътешественици в света – Кати Оборн, сподели впечатленията си от пътуване до един от най-загадъчните и необичайни кътчета на Италия.

Става дума за древния град Херкуланеум, който се е запазил почти в оригиналния си вид след трагедията преди почти две хиляди години. Основан е от Херкулес на мястото, където убива Какус.

Днешният град, който е до руините се казва Еркулано и е Неаполитанския залив.

Мястото е едновременно плашещо и привлекателно.

Град, замръзнал във времето

Херкуланеум някога е бил богат и добре поддържан римски град.

Богати римляни са имали в него вили, където са живели с робите си. Най-известна е Вилата на Папирусите с площ 2790 м².

Всичко се променя през 79 г. сл. Хр., когато започва опустошителното изригване на Везувий.

Поток от лава и пепел покрива града за мигове, завинаги запазвайки улиците, къщите, но не и живота на неговите жители.

Везувий е видим от много точки в региона, но именно над Херкуланеум изглежда особено зловещ.

Последното изригване е било през 1944 г. и е отнело живота на стотици хора, така че в забравения град трагедията се усеща буквално във всеки камък.

Удивително съхранение

За разлика от Помпей, тук са запазени не само стени, но и втория етаж на сгради, дървените врати, покривни греди, мебели и дори останки от храна.

Мозайки и фрески удивляват с детайли и цветове, а каменни пещи с обгорен хляб още говорят за ежедневието на древните римляни.

През последните години археолозите разкопаха нови части на града, включително човешки останки, открити близо до древното крайбрежие. Посетителите признават, че за разлика от снимките в интернет, в реалността емоциите са много по-силни.

Градът след бедствието

Много туристи наричат Херкуланеум по-впечатляваща алтернатива на Помпей. Няма тълпи, може да разгледате детайлите.

Забравеният град предлага рядка комбинация от тишина, история и емоционално въздействие. Той е по-малък от известните туристически места, но именно това го прави особено запомнящ се.

