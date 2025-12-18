Историческа находка изплува в покрайнините на Помпей

Археолози откриха нови фрески с изключителни детайли и ярки цветове, както и непознати до момента помещения във Вила Попея в Оплонтис, в покрайнините на древния римски град Помпей, съобщава археологическият парк на града. Вилата, датираща от средата на I век пр.н.е., може би е принадлежала на Попея Сабина, втората съпруга на император Нерон, или на нейното семейство.

Сред най-интересните находки е почти напълно запазена фреска на паун с липсваща глава, както и фрагменти от театрална комедийна маска, които се допълват от вече открити други театрални маски в същата зала. Разкопките разкриха и следи от дървета в градината на вилата, запазени благодарение на вулканичната лава, както и четири нови стаи към вече известните 99, включително помещение, което вероятно е било част от термалните бани на резиденцията.

„Откритията предлагат обещаващи нови изследователски перспективи за разучаване на разположението на вилата и за по-добро разбиране на дългосрочните взаимодействия между заселниците и природната среда“, отбелязва директорът на археологическия парк Габриел Цухтригел.

Някога процъфтяващият град Помпей и околностите му, разположени близо до Неапол, са били разрушени от изригването на вулкана Везувий през 79 г. сл. Хр., но останките са оцелели, покрити с дебел слой пепел, запазвайки историческото наследство за векове, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com