Холивуд прави радикален завой! Историческо решение за Оскарите

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ ще се излъчва ексклузивно в YouTube от 2029 г., съобщи Американската филмова академия. Решението представлява радикален завой за филмовата индустрия, която продължава да гледа с резерви към стрийминг платформите, въпреки че зрителите все по-осезаемо се изместват онлайн.

Новото петгодишно споразумение означава, че най-престижното холивудско отличие ще бъде достъпно единствено в интернет за първи път в историята си, с което се слага край на десетилетното партньорство с американската телевизия Ей Би Си.

Според главния изпълнителен директор на Академията за кинематографично изкуство и наука Бил Креймър и президента ѝ Линет Хауъл Тейлър, решението ще позволи на наградите да достигнат „възможно най-голямата световна аудитория“, което ще бъде от полза както за членовете на Академията, така и за цялата филмова общност.

Годишната церемония, която отличава най-добрите постижения в киното и събира най-големите звезди на Холивуд, традиционно се гледа от около 20 милиона зрители в САЩ и още милиони по света.

Настоящият договор на Ей Би Си за излъчване на „Оскар“-ите изтича през 2028 г., когато ще се проведе 100-ата церемония. До този момент каналът, собственост на „Дисни“, ще продължи да предава събитието.

Новото партньорство с YouTube, притежаван от „Гугъл“, бележи смела промяна в момент, когато все повече хора консумират онлайн съдържание. Стрийминг платформите на технологичните гиганти от Силициевата долина вече привлякоха водещи творци с мащабни договори, въпреки критиките на режисьори, че техните филми рядко се задържат дълго в киносалоните.

Постепенно стрийминг продукциите получиха и по-широко признание от Академията – през 2022 г. „Епъл“ спечели „Оскар“ за най-добър филм с „CODA“.

Друга важна холивудска церемония – наградите на Гилдията на актьорите, наскоро ребрандирани като The Actors Awards – вече се излъчва в „Нетфликс“.

YouTube държи най-големия дял от телевизионното време за гледане в САЩ сред всички стрийминг платформи, изпреварвайки дори „Нетфликс“.

Сътрудничеството ще използва мащабния обхват на YouTube и ще внесе иновативни възможности за ангажиране на публиката, като същевременно ще бъде запазено наследството на наградите, се посочва още в изявлението на Академията.

Финансовите параметри на сделката не бяха оповестени. Специализираният сайт „Дедлайн“ твърди, позовавайки се на източници, че сумата, предложена от YouTube, „не е имала икономически смисъл за „Дисни““.

Говорител на „Ей Би Си Ентъртейнмънт“ заяви пред АФП, че телевизията е била „горд дом на „Оскар“-ите повече от половин век“ и че очаква с интерес следващите три излъчвания, включително юбилейната церемония през 2028 г., като пожела успех на Академията занапред, предаде БГНЕС.

Подобно на Холивуд като цяло, наградите „Оскар“ преминаха през труден период през последните години заради промяната в навиците на по-младата аудитория. По време на пандемията от Ковид-19 зрителите спаднаха до едва 10,4 милиона.

Последната церемония беше гледана от 19,69 милиона души – най-високият резултат от пет години насам – след като беше излъчена едновременно по Ей Би Си и стрийминг платформата „Хулу“. Онлайн излъчването обаче беше съпроводено от технически проблеми, които попречиха на част от зрителите да видят финалните награди.

Преди малко повече от десетилетие телевизионното излъчване на „Оскар“-ите редовно надхвърляше 40 милиона зрители.

