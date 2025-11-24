Отиде си легендата на Холивуд с най-пронизващите очи

Почина легендарният германски актьор Удо Киер. Той е изиграл близо 300 роли в холивудското и европейското кино, включително множество филми на Райнер Вернер Фасбиндер, Гус ван Сант и Ларс фон Триер. Той си отиде на 81-годишна възраст.

Актьорът е починал в болница в Палм Спрингс, Калифорния. Не се посочва причина за смъртта.

Известен с пронизващия си поглед, той е участвал в редица филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове и дори видеоигри. „Харесвам филмите на ужасите, защото ако играеш малки или гостуващи роли във филми, е по-добре да си зъл и да плашиш хората, отколкото да си човекът, който работи в пощата и се прибира при жена си и децата си. Публиката ще те запомни повече“, казва Киер.

