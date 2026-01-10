Нина Добрев на 37: Вижте колко мъже я харесват

Нина Добрев завъртя километража на живота на 37 вчера, но излезе с пост в Инстаграм, че се чувства като на 30.

Тя е публикува в сторито си куп снимки с честитки и ретроспекция от годините как е празнувала рождения си ден.

Забавен е клипът с дузина тъмнокожи млади мъже в розови анцузи, които й честитят рождения ден и целуват нейни снимки.

Актрисата с български корени, отбеляза повода и със забавно видео, заснето по кавъра на „Feeling Good“ на Майкъл Бубле. Във видеото звездата от „Love Hard“ седи пред балони за 30-ия рожден ден и торта, обръща глава, някой ѝ подава слънчеви очила, тиара и свещ за рожден ден, които тя се преструва, че пуши, преди да я сложи в тортата и да се усмихне на камерата.

„Завинаги", написа Добрев под публикацията си, очевидно визирайки ролята си в хитовата драма на CW „Дневниците на вампира“ като Катрин Пиърс, вампир, който никога не остарява.

Както Star съобщи по-рано, Добрев и олимпиецът Шон Уайт прекратиха годежа си след пет години заедно през септември. Макар че не е ясно какво е довело до раздялата на Добрев и 39-годишния спортист, източник каза пред Star същия месец, че това е била неизречена малка мръсна тайна, че той си пада по друго красиво момиче.

Което е добре за Нина, все пак тя го превъзхождаше по хубост, и темперамент стотици пъти.

