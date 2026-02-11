Харисън Форд призна за най-голямата си грешка

Има добри филми, има лоши филми, а има и такива, които просто са „нищо“ - вероятно най-лошите от всички. Харисън Форд също има няколко подобни заглавия зад гърба си, но едно от тях му е оставило особено горчив вкус.

Дори най-големите звезди понякога допускат грешки, а иконата от „Междузвездни войни“ и „Индиана Джоунс“ не прави изключение. Легендарният му статут е утвърден отдавна, но преди да се почувства напълно уверен в екранния си образ, той е поемал и по някой пресметнат риск.

Единствената причина да приеме участие в „Улица Хановер“ е била, че дотогава филмографията му е била напълно лишена от романтика. Желанието му за първи път да изиграе романтичен главен герой обаче бързо изчезва - актьорът напълно се разграничава от филма, отказва да го рекламира и дори да говори за него.

Това поне е било благороден и добронамерен провал - нещо, което не може да се каже за "Каубои и извънземни“, „Холивудско убийство“, „Параноя“ или „Непобедимите 3“, където ясно личи, че Форд е приел ролите най-вече заради щедрите хонорари.

Разбира се, за ветеран като него е допустимо да увеличава банковата си сметка, но непосредствено след като първият „Междузвездни войни“ на Джордж Лукас помита боксофис рекордите, финансовото му състояние не е било особено стабилно. Форд вече е познато име, но единствено като Хан Соло, и е наясно, че не може вечно да разчита на популярността на „една далечна, далечна галактика“.

Така стига до „Отряд 10 от Навароне“ - продължение, което по-късно безцеремонно определя като „пълна глупост“. И не греши, като осъзнава това много бързо, щом разбира, че второстепенната роля на Майк Барнсби е най-несъдържателният персонаж, с който някога се е захващал.

„Бях изгубен, защото не знаех за какво е историята. Нямах какво да играя. Нямаше причина героят ми да бъде там. Нямах важна част от сюжета, която да разкажа. Трудно ми беше да застана на сцената с глупостите, които трябваше да правя. Не мога да го правя и никога повече няма да го направя“, каза той.

Знаел е, че Барнсби е „от онези мачовски, корави роли, които всички смятаха, че трябва да играя“, затова я приема отчасти за да остане професионално зает, отчасти „за да материализира успеха на „Междузвездни войни“, към който бил убеден, че няма особен принос, освен че е изиграл Хан Соло по най-добрия възможен начин.

„Отряд 10 от Навароне“ се проваля в боксофиса, реализирайки със 75% по-малко приходи от предшественика си, и бързо остава в историята като най-безсмисления филм, в който Форд някога е участвал - определение, дадено от самия него.

