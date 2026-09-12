Харисън Форд се завръща в най-великата си роля! Отново слага легендарната шапка
До момента актьорът е пресъздавал образа в общо пет филма за период от над 40 години
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До момента актьорът е пресъздавал образа в общо пет филма за период от над 40 години
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Приключих с Индиана Джоунс, категоричен е актьорът
Планирано е "Индиана Джоунс" 5 да излезе по кината на 30 юни 2023 г.
Актьорският състав на "Индиана Джоунс 5" расте
Снимките на лентата са прекъснати
На този етап не се разкрива в какъв образ ще се превъплъти актьорът
Снимките за новия филм започват още тази година
Когато мене вече ме няма, него също няма да го има, заяви актьорът
Имаше само един вариант за бащата на Индиана Джоунс и това бе Джеймс Бонд, заяви Стивън Спилбърг
Инцидентът се е случил през 90-те