Холивудска икона обяви голяма новина

Легендата на Холивуд Харисън Форд обяви, че няма намерение да се оттегля от актьорството, независимо от възрастта си. В скорошно интервю за Variety 83-годишният актьор коментира с чувство за хумор и мястото на по-възрастните артисти в съвременното кино.

"Актьорите сме късметлии, защото при нас не се гледа трудовият стаж", споделя Форд. Той допълва, че е доволен от тенденцията в 21. в. да се предлагат роли, съобразени с възрастта на актьорите, и че все повече зрели мъже получават възможност да играят значими персонажи.

Кариерата на Харисън Форд обхваща над пет десетилетия. Като актьорът печели световна слава с емблематичните си роли в "Междузвездни войни" и поредицата "Индиана Джоунс". През годините той е работил с някои от най-влиятелните режисьори в киноиндустрията - Стивън Спилбърг, Джордж Лукас и Франсис Форд Копола.

"Щастлив съм, че имах възможността да работя през 70-те и 80-те години", спомня си Форд. "Тогава се появи вълна от млади, независими режисьори, които искаха да разказват свои истории по свой начин. Те не се интересуваха от правилата. А аз никога не съм се стремял да бъда нещо повече от актьор, просто исках да си изкарвам прехраната с тази професия."

В последния филм от поредицата "Индиана Джоунс и циферблатът на съдбата" Форд отново влиза в ролята на легендарния археолог. За него това е шанс да покаже героя си в нова светлина: "Исках да го видя като възрастен мъж, изправен пред последствията от живота, който е водил."

Актьорът признава, че винаги е вярвал в потенциала на първия филм за Индиана Джоунс, макар успехът да не е бил гарантиран. "Влизаш в киното с надеждата за успех, но никога не очакваш, че ще се превърнеш в икона", казва той, пише "Дир".

