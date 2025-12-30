Представиха смартфона с най-мощната батерия в света

Китайският производител Honor представи смартфоните Win и Win RT, чиято ключова характеристика е силициево-въглеродна батерия от следващо поколение с капацитет 10 000 mAh. Това е рекорден живот на батерията за флагмански смартфон от масовия пазар, пише Phone Arena.

Според производителя пълното зареждане осигурява 16 часа непрекъсната игра, 31 часа възпроизвеждане на видео и над 10 часа видеозапис. Поддържа се 100W бързо зареждане, а моделът от по-висок клас предлага и 80W безжично зареждане.

Смартфоните разполагат с идентични 6,83-инчови 1.5K OLED дисплеи с честота на опресняване от 185Hz. Honor Win се захранва от Snapdragon 8 Elite Gen 5, докато Win RT използва бившия флагман Snapdragon 8 Elite. За охлаждане се използва активна охладителна система с турбина, интегрирана в модула на камерата.

Honor Win разполага с три задни камери: 50MP основен сензор, 50MP телеобектив и 12MP ултраширокоъгълен обектив. Honor Win RT има само две камери - няма телеобектив. Предната камера и в двата модела е с резолюция 50MP. Корпусите на новите модели са изработени от фибростъкло и са със сертификат IP69.

Honor Win и Honor Win RT вече са налични за закупуване в Китай. Цената на Win RT започва от $385, а на Honor Win - от $560. И двете устройства се предлагат стандартно с 12GB/256GB памет. Все още няма информация кога ще бъдат налични извън Китай.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com