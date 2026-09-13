Голямата промяна на пътя: Един патрул ще проверява всичко
КАТ може да получи достъп до данни за тахографи, претоварване, тол такси и други нарушения в реално време
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КАТ може да получи достъп до данни за тахографи, претоварване, тол такси и други нарушения в реално време
Този тип батерия обикновено е типична за устройства, които се позиционират като защитени
Най-вероятно ще видим и новото поколение смартчасовници
Тя ще бъде оборудвана с богат набор системи за повишаване на безопасността
Дocтaвĸитe щe cтapтиpaт пpeз юни 2025 гoдинa
Новият модел влиза в сила от 1 януари
Това става при излизането на всеки нов модел
След като компанията спря да приема поръчки за най-евтината версия на спортния автомобил
Оръжието е доразвито от новия АК-12
В основата на новия модел е модулната платформа FAAR, на която е базиран и хечбекът BMW 1-Series
70 хиляди души ще се пенсионират с пенсия за трудова дейност
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