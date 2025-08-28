Идва нов iPhone. Екстрите

На 9 септември пускат iPhone 17.

От няколко месеца си говорим за серията iPhone 17, а съвсем скоро ще успеем да ги видим и да научим всяка една малка подробност без съмнение дали е поредната спекулация или не. Компанията не е обявила официално, че точно тогава ще е премиерата на новите смартфони, но традицията това да се случва датира от 2012 г. насам, затова се съмняваме точно сега да изневери на нея.

Освен новите устройства, сред които най-голямо внимание се обръща на новия iPhone 17 Air, най-вероятно ще видим и новото поколение смартчасовници Apple Watch. И именно събитието в Калифорния е най-важният момент от годината за технологичната компания, защото с него трябва да ни убеди, че наистина си струва да похарчим парите си за това, по което са работили дълго и усилено.

Тази година очакванията определено са доста високи, най-вече заради предварителната информация за големите подобрения в дигиталния асистент Siri, който се очаква да се превърне в конкуренция на ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google. Защото напоследък загубите на компанията се смята, че се дължат именно на изоставането й в сегмента на изкуствения интелект.

Разбира се, най-тънкият досега iPhone също се очаква да грабне вниманието и част от финансовите ресурси на феновете на Apple. Вярванията са, че промяната в дизайна може да накара тези, които сменят устройствата си само при истинска необходимост, може и да си променят мнението и да се сдобият с новата Air версия. А дали прогнозите ще се сбъднат, само времето и потребителските реакции ще покажат, обяснява CNN.

