Не остана скрито! Ето кой тайно ви чете имейлите

Глобалният технологичен гигант "Гугъл" е изправен пред обвинения в нарушения на поверителността по отношение на новия си асистент с изкуствен интелект Gemini, пише турският вестник "Хюриет"

Според Bloomberg, колективен иск, заведен в Сан Хосе, твърди, че Google е активирал Gemini по подразбиране в Gmail, Google Chat и Meet, което му позволява да наблюдава и анализира личните съобщения и прикачени файлове на потребителите. В иска се твърди, че Google е оставил Gemini „включен“ през октомври, което е позволило на системата да има достъп до цялата история на комуникацията на потребителите. Ищците твърдят, че тази практика нарушава Закона за поверителност на Калифорния, който забранява записването или слушането на лични разговори без съгласието на страните.

Според петицията, потребителите могат да деактивират Gemini, но тази опция е скрита в сложни настройки за поверителност.

Освен ако потребителите не предприемат действия, "Гугъл" може да има достъп и да използва всички имейли, прикачени файлове, разговори в Google Chat и записи на разговори в Google Meet, изпратени и получени в Gmail чрез Gemini. Въпреки че "Гугъл" все още не е коментирал официално по въпроса, компанията вече е заявила, че Gemini е функция, изискваща предварително включване. Експертите предупреждават, че случаят може да постави под въпрос границите на законите за поверителност в ерата на големите езикови модели и съвременните асистенти с изкуствен интелект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com