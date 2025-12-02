Vivacom носи коледната магия с бляскави отстъпки за най-желаните смартфони на годината

С наближаването на празниците Vivacom прави избора на подарък по-лесен от всякога със серия от празнични предложения за своите клиенти. Телекомът предлага ексклузивни отстъпки до 306.78 € | 600 лв. на избрани модели последно поколение смартфони. В празничната селекция попадат едни от най-желаните устройства на годината на Apple, Samsung, Motorola и HONOR, които съчетават висока производителност, елегантен дизайн и иновативни функции – подаръкът, който вие или вашите любими хора наистина искат. Офертите са валидни до 20 декември 2025 г. при сключване на 24-месечен договор с план от семейството Unlimited. Отстъпките са част от серията атрактивни предложения за подаръци през декември, които телекомът предлага за своите клиенти, за да допринесе за една истински вълшебна Коледа с Vivacom.

Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg. А до 04.01.26 всички нови и текущи абонати на Vivacom с мобилни услуги на тарифни планове Unlimited и Unlimited Traffic ще могат да сърфират на максимална скорост в 5G мрежата на Vivacom*. Телекомът премахва ограниченията на скоростите на плановете и дава пълна свобода на своите абонати да се възползват от всички предимства на 5G мрежата с най-голямото покритие в България**.

Ако търсите специален подарък за любим човек, iPhone 17 Pro 256GB е класически избор със съвременен прочит. Той впечатлява с висока производителност, благодарение на мощния чип A19 Pro. Моделът идва с усъвършенствана тройна камера, подходяща за професионални снимки и видео съдържание, както и с удължен живот на батерията. Металическият корпус в тъмносиньо прави телефона елегантен аксесоар в ежедневието или в празнична нощ.

Друго празнично предложение е Samsung Galaxy Z Flip7 256GB, който предлага перфектното съчетание между иновация и индивидуалност. Сгъваемият модел на Samsung комбинира компактен формат с водещи технологии – новият Flex Window дисплей позволява бърз достъп до приложения и известия дори когато устройството е сгънато, а режимът FlexCam осигурява перфектни кадри от всякакви ъгли. Предлага се в мастилено синьо, червен корал и наситено черно.

За активните и динамични потребители, които не правят компромис с издръжливостта и производителността, Motorola Edge 70 5G 12/512GB е идеалният избор. Ултратънкият му корпус от авиационен алуминий, защитен с Gorilla Glass 7i и IP68/IP69 сертификация, осигурява устойчивост на вода, прах и удари. С ярък 6.7-инчов pOLED дисплей, мощен процесор Snapdragon 7 Gen 4 и тройна 50MP камера и до 50 часа живот на батерията, устройството е готово за всяко предизвикателство.

А за онези, които търсят практичен и стилен подарък, който да комбинира визия, интелигентни функции и достъпна премиум стойност, HONOR 400 Lite 5G 256GB е точното попадение под елхата. С AMOLED дисплей с 120Hz опресняване, 108MP AI камера и селфи камера със Selfie Light, моделът е създаден за впечатляващи празнични снимки. Интелигентният AI бутон осигурява бърз достъп до ключови функции, а батерията от 5230mAh с 35W бързо зареждане гарантира дълъг живот. Предлага се в стилни цветове и включва стъклен протектор като подарък.

Повече информация ще откриете тук.

* От 21.11.25 г. до 04.01.26 г. всеки абонат на Unlimited или Unlimited Traffic може да се възползва от макс. скорост в 5G/4G/3G/2G мрежата на Vivacom без допълнително заплащане. Макс. скорост не важи в роуминг, зависи от използваното устройство и състоянието на мрежата и е в рамките на технологичните ѝ ограничения. Повече на vivacom.bg.

** Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

